Luč miru iz Betlehema v teh dneh sprejeli tudi najvišji predstavniki oblasti

Ljubljana, 17. decembra - Luč miru iz Betlehema, ki je v soboto prišla v Slovenijo, so predstavniki slovenskih, odraslih in zamejskih skavtov te dni predali tudi najvišjim predstavnikom oblasti. Danes jo je sprejela predsednica države Nataša Pirc Musar, v ponedeljek predsednika DZ in DS, Urška Klakočar Zupančič in Marko Lotrič. Geslo Luči miru je letos Upaj, zaupaj, stopi.