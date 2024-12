Poklukar, Papič in Jušić podpisali dogovor o uporabi protokola obveščanja in ukrepanja v primeru grožnje visokošolskim zavodom

Ljubljana, 17. decembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter generalni direktor policije Senad Jušić so podpisali dogovor o protokolu v primeru povečanih varnostnih tveganj v visokošolskih zavodih. Papič in Poklukar sta prepričana, da bodo tako univerze, fakultete in višješolski zavodi bolj varni.