Na Brdu pri Kranju poklon prejemnikom državnih odlikovanj

Brdo pri Kranju, 17. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred dnevom samostojnosti in enotnosti danes na Brdu pri Kranju podelila odlikovanja Republike Slovenije. V nagovoru prejemnikom odlikovanj, ki so ambasadorji vrednot in navdih drugim, je poudarila, da se danes poklanjajo njihovemu delu, znanju, predanosti in pogumu.