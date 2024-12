Prazničen božični čas zaznamovan tudi z jaslicami v različnih oblikah

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 20. decembra - Med božičem in svečnico so v večini slovenskih cerkva postavljene jaslice. Okoli božiča marsikje uprizorijo žive jaslice. Največje bodo v že 34. izvedbi zaživele v Postojnski jami, v Mojstrani pa jih bodo znova uprizorili med ledenimi slapovi. Po vsej Sloveniji bodo tudi razstave jaslic, od manjših pa do takšnih, ki spremenijo kraje v božično vas.