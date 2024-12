Mladim prostovoljnim gasilcem donacija v višini 50.000 evrov

Ljubljana, 17. decembra - V prazničnem času so se v Sparu Slovenija ponovno spomnili na prostovoljne gasilce in jim prek Gasilske zveze Slovenije donirali 50.000 evrov. Znesek, zbran v okviru kampanje Vse dobro, so namenili izobraževanju in podpori mladih gasilcev ter ohranjanju tradicije gasilstva med novimi generacijami junakov, so sporočili iz podjetja.