Nogometna superliga dokončno v zgodovino

Madrid, 17. decembra - Pobudniki propadlega projekta evropske nogometne superlige, ki naj bi predstavljala konkurenco ligi prvakov, so danes razkrili novo ime in novo tekmovanje. Agencija A22 je evropski nogometni zvezi Uefi in mednarodni Fifi poslala predlog za priznanje novega "vseevropskega klubskega tekmovanja" z imenom liga unify oziroma enotna liga.