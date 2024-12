V Kočevju zaradi poškodbe s strelnim orožjem umrl 42-letnik

Ljubljana, 17. decembra - V stanovanjski hiši na območju Kočevja so v ponedeljek pozno zvečer našli mrtvega 42-letnega moškega. Po do sedaj znanih podatkih policije je umrl zaradi poškodbe s strelnim orožjem. V povezavi z dogodkom so policisti odvzeli prostost 66-letnemu moškemu, ki se je nahajal v stanovanjski hiši, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.