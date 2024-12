Otroke v bolnišnici poleg Božičkov s strehe razveselili tudi terapevtski psički

Maribor, 17. decembra - V organizaciji Hitradia Center je danes 12. leto zapored potekal spust Božičkov s strehe klinike za pediatrijo UKC Maribor. Pri tem so priskočili na pomoč pripadniki Jamarske reševalne službe Slovenije in Gasilske brigade Ljubljana. Otroke so letos razveselili tudi terapevtski psički.