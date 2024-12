Ljubljana, 17. decembra - Predsednik vlade Robert Golob je dopoldne obiskal ustavno sodišče in se srečal z novoizvoljenim predsednikom ustavnega sodišča Rokom Čeferinom. Čestital mu je za izvolitev in mu zaželel uspešno delo. Golob in Čeferin sta se zavzela za krepitev vladavine prava, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade.