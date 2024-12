OZS Hana in Mesca poziva k takojšnjemu sprejetju interventnega zakona

Ljubljana, 17. decembra - Obrtno-podjetniška zbornica ministra Matjaža Hana in Luko Mesca poziva k takojšnjemu sprejetju interventnega zakona s shemo čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa za podjetja, ki so zaradi upada naročil prizadeta. "Le tako bodo ta podjetja lahko zadržala svoje zaposlene," je na današnji seji upravnega odbora dejal predsednik OZS Blaž Cvar.