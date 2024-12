Boey zaradi nove poškodbe znova na prisilni počitek

München, 17. decembra - Branilec münchenskega nogometnega velikana Bayerna Sacha Boey je med treningom utrpel poškodbo vezi v levem gležnju in bo odsoten "do nadaljnjega", so danes sporočili iz vodstva nemške bundeslige. Štiriindvajsetletni Francoz je bil pred kratkim zaradi poškodbe kolenske vezi odsoten že več tednov.