Občina Ankaran s proračunom za 2025 nadaljuje zadane investicije

Ankaran, 17. decembra - Ankaranski občinski svet v ponedeljek sprejel občinski proračun za leto 2025, ki predvideva nadaljevanje zastavljenih investicij. Med drugim so načrtovani prihodki na ravni dobrih 13 milijonov in odhodki v višini 14 milijonov evrov. Za ta korak so se odločili, ker v iztekajočem se letu niso porabili vseh prihodkov, so zapisali na občini.