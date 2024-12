Policisti izsledili moškega, ki je poškodoval drugega moškega v mariborskem lokalu

Maribor, 17. decembra - Policisti so danes izsledili moškega, ki je v nedeljo popoldne z nevarnim predmetom poškodoval drugega moškega v gostinskem lokalu v Mariboru. Po navedbah mariborske policijske uprave ga sumijo dveh kaznivih dejanj, in sicer lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari.