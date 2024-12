Na Hrvaškem pridržali Avstrijca zaradi suma tihotapljenja trupla

Zagreb, 17. decembra - Hrvaška policija je nedavno pridržala avstrijskega državljana, ki je čez mejo poskušal pretihotapiti truplo. Ustavili so ga na mejnem prehodu z Bosno in Hercegovino, na sovoznikovem sedežu pa je prevažal mrtvo žensko, so v ponedeljek za hrvaški časnik 24sata potrdili z vukovarsko-sremske policijske uprave.