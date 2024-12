Mudrik padel na dopinškem testu

London, 17. decembra - Ukrajinski napadalec londonskega nogometnega prvoligaša Chelseaja Mihajlo Mudrik se je znašel v težavah, ki so povezane s kršitvijo protidopinških pravil. Med redno dopinško preiskavo so v njegovem urinskem vzorcu odkrili "prepovedano snov", poročata tiskovni agenciji dpa in AFP. Mudrik je že zanikal, da bi si pomagal z dopingom.