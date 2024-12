Riera: Veliko stvari delamo dobro

Celje, 18. decembra - Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri na stadionu Z'dežele čaka zadnja tekma ligaškega dela konferenčne lige. Njihov tekmec bo valižanski predstavnik The New Saints. Celjani so navkljub štirim zaporednim tekmam brez zmage pred dvobojem optimistični, saj verjamejo, da trenutni rezultati ne odražajo siceršnje kakovosti njihove igre.