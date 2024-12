Slovenske odbojkarice dobile tekmice za svetovno prvenstvo

Bangkok, 17. decembra - Od 22. avgusta do 7. septembra 2025 bo na Tajskem potekalo svetovno prvenstvo v odbojki za ženske. Med svetovno elito bodo prvič nastopile tudi slovenske odbojkarice, ki bodo igrale v skupini D, skupaj z ZDA, Češko in Argentino, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Žreb skupin je bil danes v tajski prestolnici Bangkoku.