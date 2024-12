Policija preiskuje množičen pretep na Krvavcu

Kranj/Krvavec, 17. decembra - Na Krvavcu je v noči na soboto prišlo do incidenta. Kot je v ponedeljek poročala POP TV, naj bi skupina mladih Slovencev napadla in brutalno pretepla skupino hrvaških gostov, med katerimi je bilo vsaj šest poškodovanih. Ob tem so se pojavili očitki glede ravnanja policije, policisti pa so postopke pojasnili na današnji novinarski konferenci.