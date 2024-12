Velenjski svetniki sprejeli dopolnjen pravilnik za uveljavitev toplotnega dodatka

Velenje, 17. decembra - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli spremenjen in dopolnjen pravilnik o začasni pravici do uveljavitve energijsko-toplotnega dodatka, katerega višina sicer ostaja enaka kot letos, to je do 150 evrov mesečno. Dopolnjen pravilnik bo tako upošteval prvo kurilno sezono od januarja do aprila 2025 in drugo od oktobra do decembra 2025.