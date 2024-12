Na drugi izdaji Slano film Days na Hrvaškem tudi Slovenci

Dubrovnik, 18. decembra - Druga izdaja Slano Film Days, ki povezuje mlade filmske ustvarjalce in ugledna svetovna imena iz sveta filma in filmske industrije, bo prihodnje leto od 17. do 21. junija. Filmski dnevi bodo potekali v Slanu in na Elafitskih otokih pri Dubrovniku. Na njih bodo sodelovali tudi slovenski filmski ustvarjalci, so sporočili organizatorji.