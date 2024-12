Poleti potovalo malenkost več Slovencev

Ljubljana, 17. decembra - Med julijem in septembrom se je na vsaj eno turistično potovanje odpravilo 60 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, kar je odstotno točko več kot lani poleti. Po podatkih statističnega urada so odšli na 2,7 milijona zasebnih potovanj in na njih ustvarili 14 milijonov prenočitev.