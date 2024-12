Turčija naj bi ob koncu premirja pripravljala nov napad na kurdskem severu Sirije

Damask, 17. decembra - Turčija in proturške sile na severu Sirije pripravljajo nov napad na kurdska območja, svari Sirski observatorij za človekove pravice. Pogajanja pod pokroviteljstvom ZDA za dosego trajnega premirja med Sirskimi demokratičnimi silami (SDF), ki jih podpira Washington, in Sirsko nacionalno vojsko (SNA) pod poveljstvom Turčije so v ponedeljek propadli.