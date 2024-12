Ljubljana, 17. decembra - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han si bo ob 12. uri ogledal potek del izgradnje atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj, ki jo sofinancira ministrstvo (in se NE BO udeležil odprtja, kot je bilo napovedano sprva), pred tem pa se bo ob 10. uri v prostorih občine sestal še s ptujsko županjo Nuško Gajšek, so sporočili z ministrstva.