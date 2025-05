Na okrogli mizi o potrebi po sistemskih rešitvah za ohranjanje biodiverzitete

Ljubljana, 14. maja - Kmetijstvo je eden glavnih krivcev za izgubo biodiverzitete, z ustreznimi praksami pa lahko postane tudi del rešitev, so se na okrogli mizi Festivala hrane za možgane v Ljubljani strinjali govorci. Poudarili so, da so za ohranjanje biodiverzitete ključne sistemske rešitve, pomembno vlogo pa imajo tudi potrošniki s podporo trajnostnim praksam.