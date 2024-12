V VS ZN obsodbe na račun ruske vojne proti Ukrajini

New York, 17. decembra - Države članice Varnostnega sveta ZN so v ponedeljek ponovno obsojale rusko agresijo v Ukrajini na posebnem zasedanju o humanitarnih razmerah, ki sta ga sklicali Francija in Ekvador. Slovenska predstavnica Ondina Blokar Drobič je dejala, da ruska vojska namerno cilja civilno infrastrukturo, ob tem pa izrazila skrb za varnost jedrskih objektov.