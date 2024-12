Bela hiša zavrača teorije zarot glede dronov nad New Jerseyem

New York, 17. decembra - V ZDA se že nekaj tednov kopičijo teorije zarot o skrivnostnih dronih, ki jih na nočnem nebu opažajo prebivalci vzhodne obale ZDA, predvsem države New Jersey. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je v ponedeljek skušal pomiriti javnost in dejal, da gre za zakonite zasebne brezpilotne letalnike.