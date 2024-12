Onkološki inštitut do oktobra posloval s skoraj 2,9 milijona evrov primanjkljaja

Ljubljana, 16. decembra - Onkološki inštitut Ljubljana je v obdobju od januarja do oktobra posloval z nekaj manj kot 2,9 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, so po seji sveta, ki se je seznanil s poročilom o finančnem poslovanju, sporočili z inštituta. Člani sveta so se danes seznanili tudi, da je bila kot predstavnica delavcev v svet izvoljena Ivica Ratoša.