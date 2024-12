V streljanju na šoli v Wisconsinu trije mrtvi

Madison, 16. decembra - V streljanju na šoli v Madisonu so bile danes ubite najmanj tri osebe, je povedal poveljnik policije glavnega mesta ameriške zvezne države Wisconsin Shon Barnes. Mediji so na podlagi izjav policije sprva poročali o petih mrtvih in petih ranjenih. Barnes je poleg treh mrtvih potrdil še najmanj šest ranjenih.