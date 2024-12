Minister Poklukar nima neomajne podpore Levice, Golob bo počakal na poročilo

Ljubljana, 16. decembra - Notranji minister Boštjan Poklukar, ki ga v kratkem čaka tudi interpelacija, trenutno "nima neomajne podpore" koalicijske stranke Levica, razjasnitev nekaterih okoliščin, zlasti glede nepravilnosti na centru za varovanje in zaščito, pričakujejo tudi v SD in Svobodi. Premier Robert Golob bo počakal na ministrovo poročilo in se nato odločal naprej.