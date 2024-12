Svetniki potrdili plačevanje parkirnin v ožjem središču Ljubljane tudi ob nedeljah

Ljubljana, 16. decembra - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli spremembo odredbe, ki po novem letu med drugim uvaja plačevanje parkirnin v coni 1 tudi ob nedeljah, v coni 2 tudi ob sobotah in uvaja plačevanje parkiranja na štirih parkiriščih. Na seji so potrdili tudi dokapitalizacijo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.