Zaradi umora učitelja v Franciji tožilstvo zahteva do 16 let zapora

Pariz, 16. decembra - Na sojenju osmerici, obtoženi, da je prispevala k sovražni kampanji, ki je oktobra 2020 privedla do umora učitelja Samuela Patyja v pariškem predmestju, so danes francoski potiteroristični tožilci na sodišču v Parizu zahtevali zaporne kazni od enega do 16 let. Po poročanju več francoskih medijev naj bi sodbo izrekli konec tedna.