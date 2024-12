V javni obravnavi strategija za preprečevanje in končanje brezdomstva

Ljubljana, 16. decembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z ministrstvom za solidarno prihodnost in Inštitutom za socialno varstvo pripravilo predlog besedila strategije za preprečevanje in končanje brezdomstva v Sloveniji 2025-2035. Rok za pripombe je 10. januar 2025.