ZDA, EU in zaveznice obsodile severnokorejsko podporo Rusije

Washington, 16. decembra - Deset držav, med njimi ZDA, ter EU so danes neposredno severnokorejsko podporo Rusije v agresivni vojni proti Ukrajini danes obsodile kot nevarno razširitev tega konflikta z resnimi posledicami za varnost Evrope in indo-pacifiškega območja. V skupni izjavi so Pjongjang pozvali k takojšnjemu končanju te podpore in umiku svojih vojakov iz Ukrajine.