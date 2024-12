Odbor DZ za pravosodje: Politični akterji naj se vzdržijo dejanj, ki bi omajala zaupanje v sodstvo

Ljubljana, 16. decembra - Člani odbora DZ za pravosodje so z devetimi glasovi za in šestimi proti danes podprli sklep koalicije, s katerim pozivajo vse politične akterje, da se vzdržijo kakršnih koli dejanj, ki bi lahko omajala zaupanje javnosti v sodstvo. Niso pa podprli predlogov sklepov, ki so jih o tej problematiki pripravili v poslanski skupini SDS.