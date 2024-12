Umrl z grammyji nagrajen indijski tolkalec na tabli Zakir Hussain

New Delhi/San Francisco, 16. decembra - V bolnišnici v San Franciscu je v nedeljo po lokalnem času umrl indijski tolkalec na tabli Zakir Hussain. Star je bil 73 let. Hussain velja za enega najuspešnejših indijskih klasičnih glasbenikov na tabli. Leta 2018 je nastopil na 59. Jazz festivalu Ljubljana in leta 2012 v Mariboru v okviru takratne Evropske prestolnice kulture.