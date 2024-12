Na Saškem dogovor o manjšinski črno-rdeči vladi

Dresden, 16. decembra - Poslanci socialdemokratov (SPD) in krščanskih demokratov (CDU) v nemški zvezni deželi Saška so danes potrdili koalicijsko pogodbo, s čimer se je po septembrskih volitvah odprla pot do oblikovanja manjšinske vlade. Parlament mora sedaj potrditi še Michaela Kretschmerja iz CDU za ministrskega predsednika, kar naj bi se zgodilo v sredo.