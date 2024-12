Minister Poklukar umaknil stopnjo tajnosti s poročila o nadzoru Centra za varovanje in zaščito

Ljubljana, 16. decembra - Pristojni minister Boštjan Poklukar je umaknil stopnjo tajnosti s poročila o nadzoru dela v Centru za varovanje in zaščito. Ugotovili so tudi odtekanje informacij zlasti s sestankov vodstva centra in nepravilno poročanje policistov o opravljenem delu, je dejal generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić.