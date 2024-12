Vreme: Zvečer, ponoči in v torek bo precej jasno

Ljubljana, 16. decembra - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, ob morju se bo zadrževala nizka oblačnost. Od severozahoda bo naraščala koprenasta oblačnost. Jutro in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.