EU prvič s sankcijami proti destabilizacijskim dejavnostim Rusije v tujini

Bruselj, 16. decembra - EU je danes prvič uvedla sankcije proti 16 posameznikom in trem subjektom, ki so odgovorni za destabilizacijska dejanja Rusije v tujini. Med sankcioniranimi je tudi enota ruske vojaške obveščevalne službe GRU. Sankcije vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v EU, prepovedano pa je tudi zagotavljanje finančne pomoči sankcioniranim.