Objavljen predlog državnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Zlatoličje - Formin

Maribor, 16. decembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo ter investitorjem Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM) predstavlja javnosti študijo variant, okoljsko poročilo in predlog državnega prostorskega načrta za gradnjo sončne elektrarne Zlatoličje - Formin. Javna objava gradiva bo trajala do 30. decembra.