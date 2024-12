Cankarjeva založba ob koncu leta s petimi knjižnimi novostmi

Ljubljana, 16. decembra - Cankarjeva založba ob koncu leta na knjižne police prinaša dva romaneskna prvenca slovenskih avtoric mlajše generacije In če vsi pozabijo Selme Skenderović ter Nekadilci brez otrok Nike Nikolič. Med prevodnimi deli pa so izšli Susanna Alexa Campusa v prevodu Mojce Kranjc ter Pohajalec Edmunda Whitea in tretji Vernon Subutex Virginie Despentes.