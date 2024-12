V DZ kritike do odsotnih ob govoru predsednice republike

Ljubljana, 16. decembra - Poslanske skupine, ki so spremljale današnji govor predsednice republike Nataše Pirc Musar v DZ, so kritične do tistih, ki jih tokrat ni bilo v dvorani. V NSi so pri tem izpostavili tudi odsotnost predstavnikov vlade. Prvak SDS, katere poslanska skupina je tik pred govorom zapustila dvorano, je na X zapisal, da to ni njegova predsednica.