Ankaro in Berlin skrbi izraelski načrt o naselbinah na Golanski planoti

Ankara/Berlin/Moskva, 16. decembra - Turčija je danes obsodila izraelski načrt o povečanju števila naseljencev na zasedeni sirski Golanski planoti, in to označila kot prizadevanje Izraela za "širitev svojih meja". Tudi Nemčija je pozvala Izrael k opustitvi načrta o podvojitvi prebivalstva na Golanski planoti in opozorila na spoštovanje mednarodnega prava.