Amnesty International: Srbija z vohunsko programsko opremo nadzoruje novinarje in aktiviste

Beograd, 16. decembra - Srbska policija in obveščevalni organi so ob pomoči napredne vohunske opreme vdrli v telefone več deset novinarjev, okoljevarstvenih aktivistov in drugih posameznikov, razkriva danes objavljeno poročilo organizacije Amnesty International (AI). Pri tem navaja forenzične dokaze in pričevanja aktivistov, ki so jim v minulih mesecih vdrli v telefone.