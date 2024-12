Nogometaši Velez Sarsfielda novi argentinski prvaki

Buenos Aires, 16. decembra - Nogometaši Velez Sarsfielda so novi argentinski prvaki, še 11. naslov v klubski zgodovini pa so si zagotovili z zmago v zadnjem, 27. krogu drugega dela sezone. V neposrednem dvoboju za vrh lestvice in naslov prvaka je Velez pred svojimi navijači premagal Huracan z 2:0.