Policija preverja nočno eksplozijo na območju Mute

Muta, 16. decembra - Minulo noč je del prebivalcev Koroške, večinoma na širšem območju Dravske doline, vznemiril močan pok. Na Policijski upravi Celje so danes potrdili, da je do eksplozije prišlo na območju Mute in da okoliščine še preverjajo. Da je v nedeljo ob 22.42 zaradi pretrganja vodnika prišlo do izpada elektrike, so potrdili pri Elektru Celje.