Vonta: Ugotovitve preiskovalne komisije DZ potrdile pretakanje davkoplačevalskega denarja v strankarska glasila SDS

Ljubljana, 16. decembra - Predsednica preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, Tamara Vonta je dejala, da so ugotovitve komisije potrdile, da se je med vlado Janeza Janše davkoplačevalski in denar državnih podjetij pretakal v "strankarska glasila SDS". Vmesno poročilo napoveduje do poletja, preiskavo bodo razširili tudi na druge stranke.