Pirc Musar v DZ ostro nad spodkopavanje pravne države in neodvisnih institucij

Ljubljana, 16. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes nagovorila poslance DZ. V odzivu na dogajanje doma je bila ostra zlasti do spodkopavanja pravne države in neodvisnih institucij. Pozvala je k politični kulturi, pred praznovanjem 80. obletnice konca druge svetovne vojne pa tudi k spravi in pokopu po vojni pobitih.