Članice EU potrdile nove ukrepe za bolj trajnostno embalažo

Ljubljana, 16. decembra - Svet EU je dokončno sprejel nove ukrepe za bolj trajnostno embalažo in zmanjšanje količine odpadne embalaže v EU. Sprejeta uredba med drugim vključuje cilje glede zmanjšanja količine embalaže za pet odstotkov do leta 2030, za 10 odstotkov do leta 2035 in za 15 odstotkov do leta 2040.