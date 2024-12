V veljavi novela zakona o gospodarskih družbah

Ljubljana, 18. decembra - Veljati začenjajo nekatere spremembe zakona o gospodarskih družbah, ki naj bi po navedbah vlade spodbudile razvoj etičnega in trajnostnega gospodarstva. Med bistvenimi novostmi so poročanje podjetij o davčnih in trajnostnih podatkih, spodbujanje uravnoteženosti spolov v organih vodenja in nadzora ter razbremenitev gospodarskih subjektov.